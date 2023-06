Ucraina | Zelensky | Guerra si fermerà quando vinceremo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 giugno 2023) Bulboaca, 1 giu. - (Adnkronos) - Lainandrà avanti "fino alla vittoria., lasi. Oppure la Russia può fermare la, tornando nel suo territorio e lasciando il nostro". Lo dice il presidente ucraino Volodymyr, a Bulboaca a margine del summit della Comunità Politica Europea. Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg "ci sostiene", ma "abbiamo bisogno dell'unità di tutta l'alleanza. Ci stiamo lavorando", aggiunge, sottolineando che "Kiev è pronta a entrare nella Nato''. ''Stiamo aspettando che la Nato sia pronta. E io penso che le garanzie di sicurezza siano molto importanti non solo per l', ma anche per i nostri vicini, per la Moldova, per via della Russia e ...