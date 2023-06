Ucraina nella NATO | Zelensky | “Pronti quando lo sarete anche voi”

(Di giovedì 1 giugno 2023) “L’è pronta a essere parte dellalasarà pronta ad accoglierla.” Lo ha ribadito il presidente ucraino, Volodymyr, arrivando al summit della Comunità politica europea che si svolge il 1 giugno al Mimi Castel, in Moldavia. “Le garanzie di sicurezza sono importanti non solo per l’, maper i suoi vicini” ha aggiunto il leader di Kiev.haanticipato che in Moldavia parlerà “con alcuni dei nostri partner per una potenziale coalizione per jet da combattimento e missili Patriot.” Sulla questioneè intervenutoil segretario di Stato americano, Antony Blinken. “L’unità ...

...della lira - la Banca d'Italia stessa non potesse assolutamente compiere "atti sediziosi"... ai lockdown, e alla successiva emergenza geopolitica innescata dall'invasione dell'da parte ...... Mosca 'bucata' due volte: la strategia dell'per ingannare il Cremlino. Sudafrica: ok a immunità Putin Kiev, esplosioni in città dopo raid con droninotte su Odessa: danneggiato il ...... il cuore la porterebbe naturalmente all'astensione o al voto contrario,testa invece ... Leggi anche Parlamento Europeo, il voto sulle munizioni all'per i Dem diventa occasione di ...

Ucraina, verso l'iniziativa di pace occidentale (e un futuro nella Nato) | Federico Rampini Corriere della Sera

Nonostante faccia di tutto per sembrarlo (e ci riesca anche molto bene) Stoltenberg non è un cretino - e soprattutto non lo è chi gli dice cosa deve dire. L'Ucraina, ha detto in conferenza stampa dopo ...nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle ...