Ucraina nella Nato | Meloni | “Porte aperte ma ne parliamo a Vilnius”

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il presidente del Consiglio assicura: "Italia è una delle nazioni che sono in assoluta prima fila nel sostegno a Kiev" L’Italiasostiene la “politica delle” e la volontà dell’di aderire all’Alleanza “sarà oggetto di un altro vertice, quello di, che è molto particolare e molto importante anch’esso, nel mese di luglio, che è molto vicino. Ci stiamo lavorando”. Così la presidente del Consiglio Giorgiarisponde, arrivando a Bulboaca, in Moldova, per il summit della Comunità Politica Europea (Epc), alla domanda se l’Italia sostenga o meno un’adesione di Kiev alla. “Ma l’Italia – continua– è una delle nazioni che sono in assoluta prima fila nel sostegno all’. ...

..., Moldavia, Georgia, Balcani occidentali. Si tratta di sfide che non direi siano sfide di ingressoUe ma di ricongiungimento che l'Italia sostiene'. Per questo la riunione al Castel ......dovrebbero trovare un modo per offrire 'garanzie di sicurezza tangibili e credibili all'' ... Macron ha ripetuto il suo appello per una 'difesa europea' più comune e un 'pilastro europeo...... situataregione di Belgorod'. Queste sono le parole del tenente generale Igor Konashenkov , ... era stata rivendicata una svolta, citando gruppi ribelli russi sostenuti dall'che ...

Il ministero della Difesa russo ha annunciato con un comunicato via Telegram che la scorsa notte è stato “sventato un nuovo tentativo del ...L'Italia nella Nato sostiene la "politica delle porte aperte" e la volontà dell'Ucraina di aderire all'Alleanza "sarà oggetto di un altro vertice, quello di Vilnius, che è molto particolare e molto ...