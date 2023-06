Ucraina | Mattarella “Tentativi di dialogo | ma la pace sia giusta”

(Di giovedì 1 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Assistiamo oggi con interesse e attenzione adi individuare sentieri diper giungere alla. I principi di solidarietà e giustizia che debbono unire i popoli impongono la ricerca di unae non di unaraggiunta ai danni di chi è stato aggredito”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, nel saluto di apertura al concerto in onore del Corpo Diplomatico accreditato presso lo Stato italiano, in occasione delle celebrazioni della festa del 2 giugno. “E’ in questo spirito che l’Italia, nel quadro della sua convinta appartenenza all’Unione Europea e all’Alleanza Atlantica, continuerà ad assicurare il proprio sostegno al popolo ucraino e al suo diritto all’indipendenza. Il conflitto che, da oltre quindici ...

Mattarella, per l'Ucraina si cerchi una pace giusta Agenzia ANSA

