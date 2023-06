Ucraina | Mattarella | “Cercare pace giusta”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il presidente della Repubblica: "Continueremo a sostenere Kiev e suo diritto a indipendenza" “Assistiamo oggi con interesse e attenzione a tentativi di individuare sentieri di dialogo per giungere alla” in. “I principi di solidarietà e giustizia che debbono unire i popoli impongono la ricerca di unae non di unaraggiunta ai danni di chi è stato aggredito”. Ad affermarlo il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del concerto offerto al Corpo diplomatico. “La Costituzione repubblicana, figlia del riscatto dalle tragiche esperienze della dittatura e del Secondo conflitto mondiale, indica il ripudio della guerra quale strumento di risoluzione delle controversie. Si tratta di un principio attualissimo e profondamente sentito, di cui ...