Ucraina | Kiev | Tre morti perché il rifugio era chiuso

(Di giovedì 1 giugno 2023), 1 giu. (Adnkronos) - Le tre vittime dell'attacco, condotto dalle forze armate russe su, una donna, una bambina e sua madre, hanno cercato di ripararsi in unantiaereo dopo che è scattato l'allarme, ma lo hanno trovato. Lo ha dichiarato il ministro degli interni ucraino Ihor Klymenko, spiegando che la polizia diha aperto un'inchiesta per ''negligenza che ha provocato gravi conseguenze''. A perdere la vita sono state una bambina di 9 anni, sua madre di 34 e una donna di 33 anni. Altre 12 persone sono rimaste ferite nell'attacco. Il marito di una delle vittime ha detto all'emittente televisiva Suspline che ''le persone hanno bussato. Hanno bussato a lungo. C'erano donne, bambini. Nessuno ha aperto. Mia moglie e mio figlio erano lì. Il bambino sta bene, ma mia moglie è ...

... gli ucraini, i giornalisti, i militari' Leggi anche Il Papa tesse la pace con il filo del dialogo Guerra in, Mosca apre al piano di pace del Vaticano. Papa Francesco: 'non vuole ...... nella regione russa di Belgorod, al confine con l'. Le milizie russe prohanno aggiunto di non poter organizzare l'evacuazione dei civili dagli insediamenti confinanti a causa dei ...... Sergei Lavrov, che accusa apertamente il Regno Unito di "incoraggiare direttamente"a ...è "uno dei principali burattinai" fra coloro che "spingono l'Occidente a un sostegno più aperto all'"...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi: Zelensky: "Tutti i Paesi europei siano nell'Ue e nella Nato". Raid russi su Kiev ... la Repubblica

Gli attacchi delle forze di Kiev contro la regione russa di Belgorod al confine con l’Ucraina non influenzano il corso dell'”operazione militare speciale” ha dichiarato il portavoce del Cremlino, ...Kiev, 1 giu. (Adnkronos) – Le tre vittime dell’attacco, condotto dalle forze armate russe su Kiev, una donna, una bambina e sua madre, hanno cercato di ripararsi in un rifugio antiaereo dopo che è sca ...