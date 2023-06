Ucraina | Gb | ' oppositore russo chiede elezione nuovo presidente nel 2024'

(Di giovedì 1 giugno 2023) Londra, 1 giu. (Adnkronos) - "Il 27 maggio 2023, il politico dell'opposizione russa Boris Nadezhdin è apparso sul canaleNTV e ha chiesto l'di unnel, al fine di ricostruire normali relazioni con l'Europa". Lo scrive su Twitter l'intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano sulla guerra fra Russia e. "Nadezhdin è stato un critico esplicito della guerra sin dall'invasione - sottolinea il ministero della Difesa di Londra - ma questa è molto probabilmente la prima richiesta di sostituzione di Putin nella TV approvata dallo statodall'inizio della guerra". "Negli ultimi 15 mesi - prosegue il tweet - la Russia ha introdotto limitazioni alla libertà di parola che non si vedevano dai tempi dell'Unione Sovietica. ...

... costretti ad ammettere che l'si salverà solo schiacciando un sistema criminale che si ... Ma può essere sufficiente ascoltare, lontano da ogni pathos, Vladimir Kara - Murza, l'di ...... Aleksei Gorinov , cittadino russo condannato a sette anni di carcere solamente per avere espresso pubblicamente il suo NO all'aggressione russa dell'; Ilja Yashin , storicodel ...... strenuodi Putin. Intanto, ci illumina il Corriere della sera, negli ultimi tempi, ... tra i quali John Herbst, ex ambasciatore americano ine attuale dirigente di un importante ...

Bombardamento russo su Kiev, morto un bambino di 11 anni, 14 feriti - Soggettiva di un drone russo che colpisce un edificio dove si rifugiano i soldati ucraini (Video) - Soggettiva di un drone russo che colpisce un edificio dove si rifugiano i soldati ucraini (Vide RaiNews

Lo scrive su Twitter l’intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano sulla guerra fra Russia e Ucraina. “Nadezhdin è stato un critico esplicito della guerra sin dall’invasione – sottolinea ...I bombardamenti sulla città oltre confine servono a frenare gli attacchi a Kharkiv e a mostrare ai russi che la guerra li riguarda ...