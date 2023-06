Ucraina | bombardamenti russi su Kiev | tre morti | due sono bambini - L' Italia aumenterà missili di artiglieria navale per l' Ucraina

01 giu 05:44 Raid russi sull', allarme in sette regioni La Russia ha compiuto diversi raid in. Le amministrazioni dell'oblast di Kiev hanno affermato che i sistemi di difesa aerea sono ...Tre persone tra cui due bambini sono state uccise questa notte in un attacco aereo russo su Kiev, ha detto l'amministrazione militare della capitale. "Tre persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite nel distretto di Desnyansky", hanno scritto su Telegram le autorità della città. Gli allarmi antiaerei sono scattati nelle regioni ......e Russia "ha messo fuori uso la stradaesattamente nel punto in cui si collegano(... "Ci sono ancorache rendono difficile rimuovere non solo i cadaveri tra le rovine dei ...

Ucraina: bombardamenti russi nella notte a Kiev, almeno 3 morti - Ultima Ora Agenzia ANSA

Attacchi nella notte sulla capitale ucraina, ci sono almeno tre vittime tra cui due bambini. Il Cremlino giudica "preoccupante" la situazione dei civili nelle regioni russe confinanti con l'Ucraina ...Questa notte a Kiev e nella regione della capitale ucraina tre persone, tra cui due bambini, sono state uccise in un attacco aereo russo. Lo ha reso noto l'amministrazione militare di Kiev.