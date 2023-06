Ucraina | ancora missili su Kiev | almeno 3 morti

(Di giovedì 1 giugno 2023) (Adnkronos) –tre persone, tra le quali un bambino di 11 anni, sono rimaste uccise ain un nuovo attacco alle prime ore di oggi che ha fatto anche diversi feriti. Secondo l’amministrazione militare della capitale, nel distretto di Desnianskyi, oltre alle tre vittime, si registrano anche dieci feriti, compreso un bambino. Nel distretto di Dniprovskyi si contanodue feriti, stando agli ultimi aggiornamenti riportati da Ukrinform che riferisce didieciIskander lanciati nella notte dai russi in direzione della città. Il bilancio fornito in precedenza parlava di due bambini tra le vittime. Gli ucraini affermano che isono stati intercettati e abbattuti dai sistemi di difesa ucraini, ma ci sono state conseguenze per la ...

...a segno in territorio russo - como i raid di droni che hanno colpito Mosca - il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg - interrogato dai giornalisti a Oslo - ha detto che "l'ha il ...... riferendosi all'ondata di rifugiati dopo l'invasione russa dell'. Il Paese ha accolto 2 ... quando cederà la presidenza del Consiglio dell'UE alla Spagna, mentre la Germania èindecisa se ...Dieci missili su 10 sono stati distrutti dalle forze e dai mezzi dell'Aeronautica militare delle Forze armate dell'', ma ci sono state conseguenze per la caduta dei frammenti. E in mattinata è ...

Bombardamento russo su Kiev, morto un bambino di 11 anni, 14 feriti - ++Zelensky è arrivato al vertice Epc in Moldavia - ++Zelensky è arrivato al vertice Epc in Moldavia RaiNews

"Non è stata una buona mattinata nella regione di Belgorod. Le forze armate ucraine hanno bombardato incessantemente il distretto di Shebekinsky. Otto persone sono rimaste ferite. Non ci sono state vi ...Ruag ha presentato alla SECO una richiesta ufficiale di esportazione per i 96 carri armati Leopard 1 acquistati dall'Italia nel 2016. L'azienda tedesca Rheinmetall vuole acquistarli per consegnarli al ...