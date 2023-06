Tuttosport – L’arbitro sembrava spagnolo Futuro? Non posso dire che rimango

(Di giovedì 1 giugno 2023) 2023-06-01 02:46:16 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di: La Roma esce sconfitta ai calci di rigore dalla finale di Europa League contro il Siviglia. La squadra di Mourinho si è portata avanti nel risultato con Dybala nel primo tempo prima di subire il pareggio a causa della sfortunata autorete di Mancini nella seconda frazione di gara. Dal dischetto decisivi gli errori ancora di Mancini e di Ibanez, che consegnano la coppa alla squadra di Mendilibar. Al termine della sfida il tecnico giallorosso ha dichiarato: “Avevo detto che o saremmo usciti con la Coppa o saremmo morti. Siamo morti di stanchezza fisica, mentale, e perchè pensiamo che è un risultato ingiusto con tanti episodi di cui bisognerebbe parlare molto“. Mourinho: “Dybala? Ognuno reagisce a modo suo” Mourinho ha proseguito: “Siamo ...

