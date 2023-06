Tuttosport – cos’è successo alla premiazione di Siviglia-Roma

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 1 giugno 2023) 2023-06-01 16:30:29 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: BUDAPEST (Ungheria) – Il tiro dal dischetto non assegnato per il tocco di mano di Fernando nella propria area di rigore, le mancate espulsioni di Rakitic e, soprattutto, Lamela, fino al penalty decisivo di Montiel nella lotteria dei rigori, fatto ripetere dopo aver colpito il palo: molte decisioni dell’arbitro Taylor non sono andate giù, come testimoniano le parole di Mourinho al termine della finale di Europa League persa contro il. Non solo il pianto inconsolabile di Dybala o il discorso motivazionale dello stesso Special One ai suoi calciatori: durante laè andato in scena anche un momento di imbarazzo tra Rick Karsdorp e il presidente della Uefa Aleksander Ceferin. Mourinho: L’arbitro sembrava spagnolo. Futuro? Non ...