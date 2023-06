Turismo a Bergamo | numeri record nel primo quadrimestre | +23 | 9% rispetto al 2019

(Di giovedì 1 giugno 2023). I primi dati che arrivano da ROSS1000, la piattaforma di Regione Lombardia pensata per la rilevazione delle presenze turistiche, sono inequivocabili: nel2023 hanno pernottato in strutture ricettive della città di280.092 persone. Un dato importante – vale a dire più 23,9%allo stesso periodo del– che evidenzia l’effetto della Capitale della Cultura (anche Brescia registra dati, infatti), e il recupero dei flussi turistici a livelli superiori a quelli pre-pandemia. Il dato diviene ancor più significativo se lo raffrontiamo all’anno 2022: nell’intervallo gennaio/aprile, i pernottamenti furono 188.021,allo scorso anno la città diregistra più 49% delle presenze ...

... fermando ilprocreativo e più in generale questo mercato". Concetto ribadito da vari ... ex presidente nazionale di Arcigay: la senatrice Valeria Fedeli, il sindaco diGiorgio Gori, l'...Il nuovo funzionamento della tassa, come riporta L'Eco di, si baserà su una percentuale (... che comunque verrà utilizzato per sostenere attività legate al- come ha sottolineato il ...... Roberta Garibaldi, presidente dell'Associazione ItalianaEnogastronomico e professore di Tourism Management all'Università degli Studi di, Roberto Giacobbo, giornalista, scrittore e ...

Vivi la Provincia Provincia di Bergamo - Vivi la Provincia

La spesa procapite di 57 euro crescerà del 18% nei prossimi mesi. Indagine di Confcommercio: la più scelta dagli under 34 è Milano.Il braccio destro del sindaco Gori: «Ci siamo conosciuti a Canale 5 poi mi ha chiamato a Bergamo. Uomini della tivù Parlano i risultati. La forte crescita del turismo, gli operatori fanno sentire acc ...