Tudor nuovo tecnico della Juventus? Le ultime

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 1 giugno 2023) La, nella prossima stagione, potrebbe cambiare guida tecnica; da questo punto di vista occhio al nome di, possibile favorito.(Ansafoto)Inutile girarci intorno: la stagioneè stata, senza ombra di dubbio, negativa. Quanto successo a livello di penalizzazione non può e rappresentare l’alibi per tutto ciò che è accaduto ai bianconeri. In campionato, dopo la sconfitta con il Napoli, i ragazzi di Allegri erano a meno dieci dal primo posto senza dare la sensazione di poter dare fastidio al club partenopeo. Il vero disastro è arrivato nelle coppe: sconfitta in semifinale di Coppa Italia, fuori ai gironi di Champions e eliminati dall’Europa League contro il Siviglia. Una stagione che rischia di mettere in discussione la posizione di Allegri; ilnon ...