Trump avanti | ma ecco perché non può sottovalutare Ron DeSantis

(Di giovedì 1 giugno 2023) Credo che non ci sia un solo conservatore americano che non ricordi a memoria le famose parole di Ronald Reagan: “The nine most terrifying words in the English language are, ‘I’m from the government, and I’m here to help’” (“Le nove parole più terrificanti nella lingua inglese sono: ‘Sono del governo e sono qui per aiutare’”). La minaccia woke The Gipper le pronunciò mentre l’America stava annegando in una tassazione punitiva e in una gabbia di regole e contro-regole spaventosa ed esagerata – almeno per gli americani, bazzecole per noi italiani, ça va sans dire. Ebbene, hanno perfettamente ragione coloro i quali osservano che oggi come oggi la maggiore minaccia che il popolo americano deve affrontare è la metastasi dell’ideologia woke, sponsorizzata a suon di miliardi di dollari dalle élite che imperversano in tutte le principali istituzioni della vita politica e civile ...