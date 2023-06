Trovato il corpo di Giulia Tramontano | il fidanzato ha confessato di averla uccisa

AGI - È stato, in un'area verde abbandonata nell'abitato di Senago, il cadavere di Giulia Tramontano, la ... fermato per omicidio, a far trovare ildella donna. 'L'ho uccisa io', avrebbe ...Nella notte l'uomo ha ammesso di essere stato lui a commettere l' omicidio, poco tempo dopo il ritrovamento deldi Giulia a breve distanza dall'appartamento in cui vivevano insieme. Notizia in .7.00 Uccisa incinta, il fidanzato confessa E' statodai Carabinieri a Sego (nel Milanese) il cadavere di Giulia Tramontano,29 anni incinta di 7 ...Carabinieri su dove era stato nascosto il...

Il corpo della ragazza è stato trovato questa notte, in un’area verde abbandonata nell’abitato di Senago. Impagnatiello, ascoltato dal Pubblico Ministero nella notte nella Caserma dai Carabinieri di ...Avrebbe indicato lui dove trovare la giovane incinta di 7 mesi: il cadavere nascosto in una intercapedine dietro un edificio che ospita alcuni box a Senago. L'uomo è indagato per omicidio volontario a ...