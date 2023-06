Trovato il cadavere di Giulia Tramontano | indagato il fidanzato

(Di giovedì 1 giugno 2023) AGI - È statodai Carabinieri, in un'area verde abbandonata nell'abitato di Senago, ildi Giulia. Il, Alessandro Impagnatiello,per omicidio volontario, occultamento die interruzione di gravidanza non consensuale, è stato portato nella caserma dell'Arma per l'interrogatorio della pm Alessia Menegazzo.

...verso la una di notte nell'intercapedine di alcuni box in Via Monte Rosa,a Senago, hinterland di Milano, dove la coppia conviveva. L'uomo è indagato per omicidio, occultamento die ...... ilera nascosto in una intercapedine dietro un edificio che ospita alcuni box a Senago Il corpo di Giulia Tramontano è statoquesta notte dai Carabinieri in un'area verde ...Il corpo della 29enne, incinta al settimo mese, scomparsa domenica 28 maggio, è statodai ... che è indagato con l'accusa di omicidio volontario aggravato, occultamento die ...

Da quanto si è appreso, l’uomo ha consentito ai militari dell’Arma di ritrovare il cadavere della donna nascosto in un lembo di terra dietro ai box di una palazzina in via Monte Rosa a Senago, nel ...Nella notte la svolta nel caso della 29enne al settimo mese di gravidanza scomparsa a Senago. Aveva scoperto la storia parallela del compagno ...