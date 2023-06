Trovato il cadavere di Giulia Tramontano | il fidanzato ha confessato

7.00 Donna trovata morta, compagno confessa E' statodai Carabinieri, in un'area verde abbandonata nell'abitato di Senago,ildi Giulia Tramontano, 29 anni. Il fidanzato, Alessandro Impagnatiello,indagato per omicidio volontario,......verso la una di notte nell'intercapedine di alcuni box in Via Monte Rosa,a Senago, hinterland di Milano, dove la coppia conviveva. L'uomo è indagato per omicidio, occultamento die ...La ricostruzione Secondo gli inquirenti Impagnatiello avrebbe usato il Suv per disfarsi del. Per questo nell'auto sono state trovate tracce di sangue . Per l'ipotesi degli inquirenti il ...

È stato trovato nella notte il cadavere di Giulia Tramontano, la 29enne, incinta di sette mesi, di cui da sabato sera si sono perse le tracce. La donna era sparita dalla sua casa di Senago, nel Milane ...Dopo giorni di ricerche è stato ritrovato il cadavere di Giulia Tramontano. I carabinieri, poco dopo la mezzanotte l’hanno rinvenuto in un’area verde abbandonata a Senago, nel Milanese. La giovane di ...