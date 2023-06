Trovato il cadavere di Giulia Tramontano | il fidanzato confessa | ' L' ho uccisa io'

senza vita nel bagagliaio di un'auto parcheggiata a Torino. Questo quanto emerso dall'... il, che al momento del ritrovamento era in decomposizione, è rimasto troppo a lungo nel ...... occultamento die interruzione di gravidanza senza consenso. Il corpo ritrovato non ... ha confessato davanti al pm Alessia Menegazzo, dopo aver indicato dove aveva nascosto il corpo,...AGI - È stato, in un'area verde abbandonata nell'abitato di Senago, ildi Giulia Tramontano, la 29enne incinta al settimo mese, scomparsa da cinque giorni. È stato il fidanzato Alessandro ...

Giulia Tramontano, la ragazza di 29 anni incinta di 7 mesi, è stata uccisa. Il suo corpo è stato trovato nella notte, nascosto in un lembo di terra dietro ai box di una ...È stato proprio l’uomo, da ieri sera indagato per omicidio volontario aggravato, ad indicare agli inquirenti dove si trovava il cadavere. Impagnatiello, padre di un bambino di 6 anni avuto da una ...