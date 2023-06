Trovata morta Giulia Tramontano | “L’ho nascosta lì…” | il movente terribile

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il giallo della scomparsa disi è risolto con un tragico epilogo:, il suo compagno ha confessato. Una confessionee non priva di dettagli sconvolgenti… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

AGI - È stato trovato, in un'area verde abbandonata nell'abitato di Senago, il cadavere di Giulia Tramontano, la 29enne incinta al settimo mese, scomparsa da cinque giorni. È stato il fidanzato ...Alessandro Impagnatiello, il compagno 30enne di Giulia Tramontano, la ragazza di 29 anni incintaa Senago nel Milanese, ha confessato il delitto. In queste immagini il barman 30enne lascia in auto l'appartamento dove viveva insieme alla fidanzata. La casa è stata messa sotto ...Quello di Giulia Tramontano , la ragazza al settimo mese di gravidanza misteriosamente scomparsa domenica 28 maggio dalla sua abitazione a Senago, è stato uno dei casi trattati ieri sera a Chi l'ha ...

È stato trovato dai carabinieri, poco dopo la mezzanotte nascosto in un'intercapedine di un edificio che ospita alcuni box a Senago, nel Milanese, il corpo senza vita di ...La lite in casa, le coltellate, poi il tentativo di liberarsi del corpo. Così Giulia Tramontano è stata uccisa e nascosta dal fidanzato Alessandro Impagnatiello che nella notte ...