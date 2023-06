Triathlon | Europei 2023 | le startlist delle prove individuali Sette azzurri al via

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 giugno 2023) Glidisu distanza olimpicasi disputeranno a Madrid, in Spagna, domenica 4 giugno: previsti 1500 metri a nuoto, 39.5 km di ciclismo e 10 km di corsa. Via alla gara femminile alle ore 11.15, partenza della prova maschile alle ore 13.30. L’Italia schiererà 7: nella prova femminile Carlotta Missaglia, Luisa Iogna-Prat, Costanza Arpinelli ed Angelica Prestia, mentre nella gara maschile Nicola Azzano, Alessio Crociani e Sergiy Polikarpenko. Di seguito ledueche assegneranno i titoli continentali., i convocati dell’Italia per glisu distanza olimpica: 7a MadridELITE UOMINI 1 Csongor Lehmann 1999 HUN 2 Jonas ...