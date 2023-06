Traffico Roma del 01-06-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 giugno 2023) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani giornata caratterizzata dagli spostamenti di quanti trascorreranno fuori porta il ponte del 2 Giugno previsto nel corso del pomeriggio un aumento delin uscita dal centro intanto si registrano code a tratti sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Flamini e svincolo A24 e tra Aurelia Cassia Veientana e poi in esterna tra laFiumicino la Tuscolana fine poi sulla tangenziale est tra Corso di Francia e la Salaria verso San Giovanni in via dei Fori Imperiali proseguono in vista della parata di domani 2 Giugno previste ulteriori chiusure dalla mezzanotte in via dei Cerchi le altre chiusure al transito scatteranno alle 5 del mattino di domani ed interesseranno Piazza di Porta Capena via del Circo Massimo via Celio vibenna via San Gregorio E ...