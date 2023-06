Traffico Roma del 01-06-2023 ore 14 | 30

(Di giovedì 1 giugno 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

...riguarda il piano parcheggi perché non fa funzionare quelli esistenti Per ridurre il caos,... al posto di via Verdi perché non riqualificare altre zone più pedonalizzate come via, piazza ...Il blocco delsi è registrato dalle 5 di stamattina e i viaggiatori non sanno se la circolazione riprenderà regolarmente oppure se dovranno fare ritorno a casa. I mezzi di soccorso sono sul ...Già nella giornata di ieri ilferroviario sulla- cassino aveva subito pesanti disagi a causa del ritrovamento di un residuato bellico della Seconda guerra mondiale con ritardi anche di ...

Stadio Olimpico, maxischermi per Siviglia-Roma: traffico in tilt e lunghe code Repubblica Roma

Roma – Avrebbe ricattato delle trans ... lesioni personali, produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti e porto di oggetti atti ad offendere. L’auto, che avrebbe presentato diversi ...Perquisizione in otto aziende dedite alla gestione a vario titolo dei rifiuti pericolosi e non pericolosi e in un laboratorio di analisi e ispezioni in tre imprese di gestione rifiuti speciali per ver ...