Traffico Roma del 01-06-2023 ore 13 | 30

(Di giovedì 1 giugno 2023) Luceverdepomeriggio dalla redazione storia Stefano Baiocchi non molte le novità invariata la situazione sul Raccordo Anulare in carreggiata interna bravi code tra Flaminia e Salaria e da Tiburtina al bivio con lana Aquila ancora in internal code a tratti tra Ardeatina in carreggiata esterna e rallentamenti con code a tratti a partire dal bivio con laFiumicino fino allo svincolo per la tua giornata comunque caratterizzata dagli spostamenti di quanti trascorreranno fuori porta il ponte del 2 Giugno previsto nel corso del pomeriggio in ulteriore aumento delin uscita dal centro la polizia locale Ci sentiamo difficoltà sulla Tiburtina appena lizzata da un incidente incidente che sta provocando in Colonna 23 a Rebibbia via di Tor Cervara in corso in via dei Fori Imperiali gli allestimenti in vista ...

...riguarda il piano parcheggi perché non fa funzionare quelli esistenti Per ridurre il caos,... al posto di via Verdi perché non riqualificare altre zone più pedonalizzate come via, piazza ...Il blocco delsi è registrato dalle 5 di stamattina e i viaggiatori non sanno se la circolazione riprenderà regolarmente oppure se dovranno fare ritorno a casa. I mezzi di soccorso sono sul ...Già nella giornata di ieri ilferroviario sulla- cassino aveva subito pesanti disagi a causa del ritrovamento di un residuato bellico della Seconda guerra mondiale con ritardi anche di ...

Stadio Olimpico, maxischermi per Siviglia-Roma: traffico in tilt e lunghe code Repubblica Roma

Perquisizione in otto aziende dedite alla gestione a vario titolo dei rifiuti pericolosi e non pericolosi e in un laboratorio di analisi e ispezioni in tre imprese di gestione rifiuti speciali per ver ...Il traffico ferroviario sulla Roma-Cassino è bloccato dalle prime ore di oggi, 1 giugno. Un’auto è precipitata da un cavalcavia, per cause che sono al vaglio dei Carabinieri, tra le stazioni di Collef ...