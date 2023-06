Traffico Roma del 01-06-2023 ore 12 | 30

(Di giovedì 1 giugno 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

... su un presuntoillecito di ingenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi, ed ... dai militari del Nucleo operativo ecologico carabinieri di Firenze, coadiuvato dal Noe del Gruppo...Lo sciopero dei voli, fissato per domenica 4 giugno, causerà disagi alaereo per un'intera ... A, si fermano gli aeroporti diFiumicino eCiampino, con Enav (Cobas Del Lavoro ...... nel tratto tra via Laurentina e Porta Ardeatina saranno chiuse al; * via Ventiquattro ... Articolo originale pubblicato su Money.it qui: Parata 2 giugno: orari, percorso e come vederla dal ...

Auto precipita da un cavalcavia, traffico ferroviario in tilt - Lazio Agenzia ANSA

I controlli sono scattati nelle province di Firenze, Arezzo, Roma, Viterbo, Pisa e Brescia. Perquisizioni effettuate anche all'interno dell'azienda Chimet di Badia al Pino ...(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Il traffico ferroviario è bloccato dalle 5.15 di questa mattina sulla linea Roma - Cassino a causa della presenza di un'auto sui binari nel tratto tra le stazioni di Colleferro ...