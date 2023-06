Traffico Roma del 01-06-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi non molte le novità permangono naturalmente rallentamenti e code su tutte le principali vie di accesso al centro città in particolare sull’Aurelia dal raccordo Piazza Irnerio sulla Cassia 3 La storta e Tomba di Nerone sulla Flaminia dall’albero Tor di Quinto sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra le uscite bufalotte Tiburtina e successivamente a partire dalla casa fino all’uscita a Laurentina in carreggiata esterna code dal bivio con laFiumicino allo svincolo Ostia Acilia cose che poi ritorniamo sul tratto Urbano dellaL’Aquila ora da via Filippo Fiorentini fino alla tangenziale est in tangenziale è quello attratti dall’ uscita per la stazione Tiburtina allo svincolo Parioli Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico nel quadrante Sud abbiamo ...