Traffico Roma del 01-06-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione per trovare questo primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità ilin studio Stefano Baiocchi abbiamo rallentamenti e code su tutte le principali vie di accesso al centro città in particolare sull’Aurelia dal raccordo a Piazza Irnerio sulla Cassia tra la storta e Tomba di Nerone e sulla Flaminia da Labaro a Tor di Quinto sul Raccordo Anulare incolonnamenti in carreggiata interna a partire da la Casilina fino all’uscita Laurentina cosa che poi ritroviamo sul tratto Urbano dellaL’Aquila dal raccordo fino alla tangenziale est in tangenziale coded all’uscita Viale Libia Corso Trieste fino allo svincolo periodica sportivi in direzione Stadio Olimpico e abbiamo così anche sulla via del mare sul Ostiense 3 Acilia Casal Bernocchi e sulla Laurentina da Trigoria al ...