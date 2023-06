Tra i tanti temi toccati nello show del duo Sarah Malnerich e Francesca Fiore c' è anche l' ignoranza dei genitori sul mondo digitale Durante il tour | in partenza il 5 giugno | verrà condivisa con il pubblico anche una breve guida per un uso sicuro e consapevole dei social network Vedi alla voce Mammadimeta

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il loro blog è nato come luogo di satira, ironia e commento dell’attualità che riguarda le donne. È diventato un progetto di sostegnomaternità “normale”, quella del Non farcela come stile di vita (il primo libro). Ma,, in generale, alle donne, le Angele del focolare (il secondo libro, presentato al Salone del libro di Torino), con l’obiettivo di smontare, con ironia, gli stereotipi e le ingannevoli promesse legate al metter su famiglia., alias il duo di “bad influencer” anima di Mammadimerda, tornano intutta l’estate con con Uno Spettacolo Esecrabile al Sole. E, accanto ai loro “soliti”, portati in scena con sarcasmo e allegria, si parlerà...

... infatti, per secoli quella agricola e i suoi prodotti erano consideratii migliori dell'intera ... ma sia diventata una tradizione cittadina, un'attrazione anche perturisti e soprattutto un ...PINAMONTI RESTA O VA VIA - 'Discrepanziele mie parole e quelle di Carnevali Non sono del ... I terzini ci sono, Zortea ha fatto bene, madell'anno scorso ci sono ancora, Toljan e Rogerio. ...La relazioneSteve e Miranda è davvero finita E come andrà la carriera universitaria dell'ex ... Insperavano che i nuovi episodi uscissero entro la fine dell'anno come accaduto per la prima ...

Piazza di Siena, l'Italia è seconda e sfiora l'impresa. I volti e le ... YouTube

(ANSA) - CAGLIARI, 01 GIU - Cagliari è tra le dieci città candidate per l'edizione 2025 ... del secondo posto dello scorso anno - commenta il sindaco Paolo Truzzu - e dei tanti progetti in essere, che ...«Il Napoli e Kvara rappresentano per il popolo georgiano qualcosa in più che va oltre il classico tifo sportivo» ...