Totti vs Blasi | dopo i figli affido condiviso anche per i Rolex

Non è ancora finita Adesso toccherà alle parti trovare una intesa per l'uso dei Rolex , che restano comunque in custodia a Ilary, fermo restando chepotranno impugnare il provvedimento ...Un giorno di puro divertimento. Ilaryè partita alla volta di Mirabilandia con la piccola Isabel per trascorrere insieme un weekend ... Ed ecco che è la stessa ex signoraa rivelare la meta ...Non è detto comunque cheo la stesanon decidano di impugnare il provvedimento e chiedere la prosecuzione del giudizio. La vicenda dei Daytona si inserisce in una battaglia legale ben più ...

Blasi-Totti, "affido condiviso": la sentenza che ribalta il divorzio Liberoquotidiano.it

Dopo l'affido condiviso dei figli arriva anche quello dei Rolex. Nulla di strano se i protagonisti sono Francesco Totti e Ilary Blasi e i beni in questione hanno un valore di ben 80mila euro .Un giorno di puro divertimento. Ilary Blasi è partita alla volta di Mirabilandia con la piccola Isabel per trascorrere insieme un weekend da urlo sulle giostre di ...