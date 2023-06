Tottenham visto come destinazione più probabile per David Raya

(Di giovedì 1 giugno 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Si dice che ilsia in testa alla corsa per il portiere del Brentford, che dovrebbe lasciare il G-Tech Community Stadium quest’estate. La posizione degli Spurs nell’inseguimento diè stata riportata dal giornalista italiano Rudy Galetti che ha raccontato a GIVEMESPORT la situazione del giocatore. Il contratto dello spagnolo scade nel 2024 ma i Bees dovrebbero separarsi da lui quest’estate, soprattutto ora che hanno ingaggiato il portiere del Friburgo Mark Flekken per 13 milioni di euro. perFabrizio Romano. Con gli Spurs che cercano di sostituire Hugo Lloris quest’estate,sembra essere saldamente nel mirino, nelle parole di Galetti. “UNAl momento possiamo dire che gli Spurs sono in testa alla corsa per il portiere spagnolo. È ...

È vero questo È curioso,i giocatori che ha il Siviglia, se il monte ingaggi della Roma è ... Nella Roma, in questi due anni, cosa ha avuto di diverso rispetto all'esperienza al"La ...L'annata appena conclusa in Inghilterra, con la maglia del, è stata un fiasco totale, gli ... Ne parlato con Marotta e con i suoi ex compagni, che hada vicino, dagli spalti del Meazza, ...Chelsea, Manchester United estanno cercando un portiere. Theo Hernandez per 70 milioni. ... Quando gli gira male, l'abbiamotra gennaio e marzo... In Inghilterra troveremmo senza ...

Klopp ritorna sulle proteste plateali in Liverpool-Tottenham: c'era un ... Sport Fanpage

Il futuro di Dejan Kulusevski dovrebbe essere ancora al Tottenham, nonostante non sia scattato l'obbligo di riscatto dalla Juventus a causa della mancata qualificazione alla ...In Inghilterra tiene sempre più banco la questione relativa al futuro di Dejan Kulusevski. Lo svedese, passato dalla Juventus al Tottenham in prestito con obbligo di riscatto, nelle ...