Torta al latte e fragole | la prepari in 5 minuti ed ha solo 180 kcal

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 1 giugno 2023) Grazie alla ricetta che troverai leggendo questa pagina potrai realizzare in soli 5unabuonissima. Laalè un dolce super, facilissimo da preparare e che piacerà a tutti senza alcuna distinzione. Grandi e piccini faranno a gara per accaparrarsi l’ultima fetta die ti chiederanno di prepararla spessissimo. Gli ingredienti utili per questa ricetta sono facilmente reperibili anche nelle dispense delle cucine poco vissute. Inoltre potrai realizzare questautilizzando di volta in volta il frutto che preferisci. Per non correre il rischio di sbagliare, a fine pagina potrai trovare un video tutorial perfetto per seguire ogni procedimento di questa facile e golosa ricetta. A questo punto non ti rimane altro da fare che ...