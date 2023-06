Torraccia – Uccisa con colpi di arma da fuoco una agente di polizia

(Di giovedì 1 giugno 2023) – Unadiè stataquesta mattina nell’androne di un palazzo in via Rosario Nicolò, tra i quartieri die San Basilio, dove abitava, nella periferia est di Roma. La donna è statata dadida. Il suo corpo è stato trovato riverso a terra. I fatti sono avvenuti intorno alle 11 di questa mattina. Poco dopo, intorno alle 12.20, in un auto in via Nino Tamassia, poco distante, è stato trovato anche il corpo di un uomo, privo di vita. Potrebbe essere quello dell’aggressore che dopo aver sparato alla poliziotta si sarebbe tolto la vita con un colpo alla tempia. (Red/ Dire)

A parlare all'Adnkronos è una vicina di casa della poliziottaquesta mattina nell'androne del suo palazzo in via Rosario Nicolò, zona. "In strada, ferma - continua - c'era una ...... a quanto apprende l'Adnkronos, il delitto della poliziottaoggi a Roma, nell'androne di casa, in un palazzo di via Rosario Nicolò nella zona di, non lontano dal più noto quartiere ...Tutti sparati da distanza ravvicinata, alla testa della poliziottaquesta mattina nell'androne del suo palazzo, in via Rosario Nicolò, a. È statada Massimiliano Carpineti, ...

Poliziotta uccisa a colpi di pistola a Roma RomaToday

Una poliziotta è stata uccisa questa mattina nell'androne di un palazzo tra i quartieri di Torraccia e San Basilio, a Roma ...Una poliziotta è morta a Roma, nel quartiere San Basilio, uccisa con tre colpi di pistola alla testa nell'androne di uno stabile.