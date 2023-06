Torraccia Testimone | “Ho sentito tre colpi e macchina andare via”

(Di giovedì 1 giugno 2023) – Tredi pistola, uno sportello che si chiude e unache sfreccia per le strade di, il quartiere al confine tra GRA e San Basilio, teatro questa mattina dell’omicidio di una donna, agente di polizia, avvenuto nell’androne di un palazzo in via Rosario Nicolò. Lasarebbe quella dell’omicida, che poi si sarebbe tolto la vita pochi metri più avanti: anche lui era un uomo in divisa, come la donna e come il marito di quest’ultima. Sarebbe andata così, secondo unache abita poco distante dall’abitazione della vittima. “Hocome tre tonfi – ha raccontato – Mi sono affacciata e ho visto una signora con le mani sul volto. Ho poi chiesto ad un vicino e mi ha detto che avevano sparato ad una signora che poi ho scoperto di conoscere”. La donna era ...

Una storia d’amore clandestina, come ce ne sono tante, un rapporto rinforzato dalla frequentazione sul lavoro che, paradossalmente, piuttosto che cementare l’illusione di un amor finalmente ‘a misura’ ...Pierpaola Romano aveva 58 anni e lavorava come poliziotta della Camera dei Deputati. Ad ucciderla questa mattina un collega con il quale aveva una relazione sentimentale che poco dopo è morto suicida.