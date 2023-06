Tormentoni dell’estate | è sfida tra Elodie-Mengoni contro Annalisa-Fedez-Articolo 31

(Di giovedì 1 giugno 2023) Unaa chi riuscirà a conquistarsi il titolo di tormentonetra31: chi vincerà? Chi vincerà ladi tormentone per l’estate? Si giocano la-Menconi con Pazza musica e31 con Disco paradise. Pezzi destinati a far ballare la gente nelle spiagge o nei bar o destinato a farsi fischiettare e cantare di più. Pazza musica ha tutte le caratteristiche per giocarsi la: ritmo e cerca di sfuggire all’ovvio, Disco paradise si gioca al contrario la partita puntando all’ovvietà e alle parole che arrivino dritte nella mente dei fan che lo ...

Kylie Minogue ha infatti annunciato l'uscita'album "Tension "...prevede che la canzone sarà uno dei più trascinanti...la canzone sarà uno dei più trascinantidi questaGli altri titoli di giornata: 'Frattesi per 3 , 'Juve Coppe in bilico e non ci sono intoccabili, Danilo unico al sicuro', 'Da Osimhen a Scamacca, a Zaniolo e Berardi, i'. Il ...... che rappresentano in maniera grottesca la vita quotidiana'...diventate dei cult della comicità italiana creando veri: ...nuovi personaggi torneranno durante gli show di quest'con ...