Torino-Treviglio stasera in tv | canale | orario e diretta streaming gara-3 semifinale playoff Serie A2 2022 2023

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il, l’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida come-3 delladeidellaA2di basket. La formazione piemontese ha ottenuto un risultato importante già in-1, riuscendo a strappare il fattore ambientale ai lombardi. Il Gruppo Mascio, comunque, è riuscito a rifarsi in-2, ma ha ora la necessità di vincere una partita in trasferta tra le prossime due per riportare i discorsi qualificazione in equilibrio. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 1 giugno sul parquet del Pala Gianni Asti. Di seguito, le informazioni per seguire in...

... Hellas Verona, Genoa, Cremonese, Como, Monza, Sampdoria e. Grandi assenti le due società ... Anche Juri Imeri, sindaco di, ha rimarcato il ruolo fondamentale delle società sportive e a ...La Reale Mutua Basketcomunica che il proprio capitano Niccolò De Vico è stato sottoposto a TAC presso l'Ospedale di- Caravaggio, il cui esito ha evidenziato una frattura scomposta delle ossa mascellare e ...Non solo la sconfitta. La Reale Mutua Basketpaga un tributo pesante a gara2 della semifinale di play off contro. Oltre ad essere uscita dal campo con un risultato negativo, in vista di gara 3 che si giocherà giovedì al Pala ...

Basket Torino: Treviglio impatta la serie, si torna in Piemonte 1-1 Tuttosport

Per consentire interventi di potenziamento infrastrutturale del nodo ferroviario di Milano la circolazione ferroviaria subirà modifiche fra la notte di sabato 3 e domenica 4 giugno nel nodo di Milano, ...I playoff di serie A2 vanno in scena sui canali di Mediasport e anche la Pallacanestro 2.015 andrà in onda in chiaro. Gara2 di domenica contro Udine (si giocherà alle ore 19) sarà infatti trasmessa da ...