Torino-Inter | possibile arma in più per Inzaghi | decisione a breve

Leggi su inter-news

(Di giovedì 1 giugno 2023) In vista di, Simonevaluta tutte le scelte a disposizione. Cercando naturalmente di minimizzare i rischi in vista della partita del 10 giugno a Istanbul contro il Manchester City. Dopo gli ultimi risultati del Mondiale Under 20, però, il tecnico potrebbe avere a disposizione un’in più.ALTERNATIVA – Si avvicinae, di conseguenza, anche la finale del 10 giugno a Istanbul contro il Manchester City. Ecco perché Simoneè già alle prese con le valutazioni del caso. Importante sarà minimizzare i rischi nella gara di sabato, ma anche di arrivare al massimo della forma per il grande evento che sarà la finale di UEFA Champions League. Un aiuto, in questo senso, potrebbe arrivare dal Mondiale Under 20. ...