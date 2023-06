Torino-Inter | Inzaghi pronto a schierare diversi titolari! Pochi cambi – Sky

Leggi su inter-news

(Di giovedì 1 giugno 2023)è in programma sabato alle 18:30. Secondo Sky Sportsfrutterà il match per non far perdere il ritmo a qualche titolare verso la finalissima di Istanbul: attese poche rotazioni SFIDA –è in programma sabato alle 18:30. Ultima di campionato per la squadra diche poi si potrà concentrare sulla finale di Champions League del 10 giugno contro il Manchester City. Il tecnico èa “sfruttare” la gara coi granata per non far perdere il ritmo alla squadra. Sono attesi infatti poche rotazioni nell’undici iniziale. Le ultime da Andrea Paventi per Sky Sport: «? Più di uno sarà impegnato sia sabato che il 10 giugno ad Istanbul. Ci si aspetta una rotazione per reparto, forse due in difesa, ...