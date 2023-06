Torino-Inter | Inzaghi non farà tante rotazioni! Due recuperi ? Sky

Leggi su inter-news

(Di giovedì 1 giugno 2023), ultima partita di campionato. Simoneproverà alcuni dei suoi titolari in vista poi della finale di Champions League contro il Manchester City ULTIME ? Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, ha dato gli ultimi aggiornamenti sull’a due giorni dal match contro il: «Giornata di lavoro, di piccole prove, di valutazione dei singoli. Ancora parte Joaquin Correa ed Henrikh Mkhitaryan, che puntano Istanbul. hanno lavorato col gruppo invece Milan Skriniar e Danilo D’Ambrosio.sta valutando la partita colqualche rotazione, ma vuole far giocare qualche titolare per rodare bene i suoi giocatori. L’può ancora raggiungere il secondo posto. Non mi aspetto ...