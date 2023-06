Torino-Inter | Inzaghi cambia due giocatori? La probabile formazione

(Di giovedì 1 giugno 2023) Simonedovrebbe effettuare due cambi nellain campo sabato per, partita valida per la trentottesima giornata di Serie A.– Secondo quanto riportato da SportMediaset, ci dovrebbero essere alcuni cambi da parte di Simoneper, partita valida per la trentottesima giornata di Serie A, rispetto allainiziale di-Atalanta. Confermato Andre Onana in porta, in difesa Stefan de Vrij dovrebbe prendere il posto di Alessandro Bastoni. A centrocampo un solo cambio: sulla fascia sinistra Robin Gosens al posto di Federico Dimarco. In attacco confermata la coppia Romelu Lukaku–Lautaro Martinez.(3-5-2): 24 ...

Il Monza potrebbe farcela solo se ilperdesse o pareggiasse con l'e Palladino conquistasse i tre punti . In sostanza: tutte sono obbligate a vincere, ma Monza e Bologna in particolare ...... come mediano, si è messo in mostra presto, nelle giovanili dell', debuttando poi sotto la ... poi 5 anni a Padova dove diventa un idolo prima di chiudere col calcio importante ae a Brescia....campionato di calcio serie A / Napoli -/ foto Carmelo Imbesi/Image Sport nella foto: Fabrizio Giuntoli De Laurentiis non ha liberato ancora Cristiano Giuntoli per lasciarlo partire per, ...

La partita di sabato alle 18,30 allo stadio Olimpico Grande Torino contro l'Inter sarà importantissima per il Toro, che con una vittoria si garantirebbe l'ottavo posto in classifica. Ancora da capire ...I biancocelesti scenderanno in campo contro l'Empoli - ore 21:00 - consapevoli dell'esito della sfida dell'Inter, che affronterà il Torino alle ore 18:30. Alla Lazio basterà fare un punto se l'Inter ...