Top XI | Bundesliga 2022 23

(Di giovedì 1 giugno 2023) Tutte le statistiche presenti nel pezzo sono fornite da Statsbomb. IQ Soccer è lo strumento essenziale per gli analisti, i giornalisti e gli scommettitori professionisti di tutto il mondo. La morte, le tasse, il Bayern Monaco che vince la. Questa volta sembrava davvero che le cose potesse andare diversamente, ma niente: qualcuno ci riproverà l’anno prossimo. Alle spalle di questo noioso dominio, in ogni caso, c’è un campionato vivo, con diverse squadre dalle proposte tattiche raffinate. Basta scorrere un po’ la classifica: il Borussia Dortmund di Terzic, certo, ma anche Red Bull Lipsia, Union Berlin, Friburgo, squadre con identità diverse ma molto precise. Scorrendo ancora, poi, si trovano realtà che magari non sono riuscite ad avere continuità come Eintracht Francoforte e Bayer Leverkusen, ma che anche in Europa hanno mostrato giovani interessanti e un ...