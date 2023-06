Top model | conduttrice | produttrice e chi più ne ha più ne metta E poi ci sono i suoi look | sexy | eccentrici | stravaganti | capaci di conquistare la scena

Leggi su amica

(Di giovedì 1 giugno 2023) 50 anni e non sentirli. Per Heidi Klum, che oggi compie mezzo secolo, il tempo sembra essersi fermato. Ma non solo. 50 anni di successi, di traguardi, di stile (con qualche scivolone). Perché Heidi Klum, classe 1973, ha una carriera lunga e diversificata alle spalle. Tanto che (non solo) nel mondo della moda è uno dei nomi più noti. In 50 anni, lala tedesca ha collezionato successi in tutti i settori. Dalla vita privata, con amori importanti, a quella familiare: basti pensare al legame speciale che ha con la figlia Leni Klum. E poi ci, a volte discutibili, am sempredila. 50 anni di stile Heidi Klum agli Oscar 2008 (foto ...