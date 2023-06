Tom Holland | l’amichevole Spider-Man di quartiere

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 1 giugno 2023) Nato il 1 giugno 1996, l’attore inglese Tomcompie quest’anno 27 anni. Oggi conosciuto come uno dei supereroi della Marvel, in realtà la sua carriera artistica è cominciata nel mondo della danza. La carriera nascente del “baby ragno” della Marvel Tomphoto credits wikipediaLa sua carriera conta fino adesso 24 film e 2 serie tv, oltre a quattro premi vinti e altrettante nomination. Definito dalla Urban Directory come “a fucking hot british actor who plays-Man with a killer American accent”, Tomha iniziato la sua carriera in tutt’altro modo. Dopo aver frequentato la BRIT School for Performing Arts and Digital Nifty Feet Dance School a Wimbledon, viene ingaggiato nel musical Billy Elliot a teatro. La coreografa Lynne Page lo fa debuttare a teatro nel ruolodi Michael, il miglior amico ...