Tom Hanks ammette | Ho fatto alcuni film che odio

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 1 giugno 2023) Tomè recentemente tornato a parlare della sua carriera, aprendosi per la prima volta a proposito dei suoi insuccessi e delle pellicole 'che odia'. Tomè indubbiamente una vera e propria icona del grande schermo, ma ciò non significa che abbia avuto una carriera di soli successi: durante una conversazione pubblicata dal The New Yorker Live, il vincitore dell'Oscar ha rivelato di "odiare"dei suoi stessi, illustrando il processo a cui si viene sottoposti quando si realizza una pellicola. "OK, ammettiamolo: tutti abbiamo vistoche odiamo. Beh, io sono inche", ha detto. "Hai vistodei mieie li odii. Ci sono cinque punti del Rubicone che ...