Tir bloccati al Brennero | l’Italia minaccia azioni legali contro l’Austria Il muro di Vienna | «Libertà di circolazione? È garantita via treno»

(Di giovedì 1 giugno 2023) C’è un nuovo fronte nel cuore d’Europa sul tema della gestione dei confini. Interni, s’intende. Riguarda il passaggio di frontiera del, già più volte al centro di diatribe, e ad aprirlo è stato oggi a nome del governo italiano il ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Nel mirino del, ma non solo, sono i blocchi alladei tir disposti da giorni dal governo austriaco. «Il vicepremier Salvini formalizzerà la procedura di infrazione nei confronti delper i divieti al», ha annunciato oggi il ministero dei Trasporti in una nota, aggiungendo che «la decisione è maturata oggi, al termine del Consiglio Trasporti in Lussemburgo:ha esposto tutte le sue ragioni, sostenuta con forza dalla Germania e poi da altri Paesi come Repubblica Ceca, ...

Nel mirino dell'Italia, ma non solo, sono i blocchi alla circolazione deidisposti da giorni dal governo austriaco. "Il vicepremier Salvini formalizzerà la procedura di infrazione nei confronti ...Il mezzo ha ripreso la strada liberando il passaggio alle altre auto ma si indaga per capire perché, in poche ore, duestranieri siano rimastinella stessa zona. Tra i sospettati ci sono ...La mattina dopo la festività svizzera della Pentecoste si presenta puntualmente con iin coda ...occorrerà mettersi in auto con pazienza e con ampio anticipo e sperare di non rimanere. Il ...

Tir bloccati al Brennero, l'Italia minaccia azioni legali contro l'Austria ... Open

E anche sulla Tav, il ministro intima a Parigi: “Deve fare la sua parte”. Il leader leghista al Consiglio trasporti di Lussemburgo a tutto campo oscura la ...SAN STINO - Il traffico sostenuto, un rallentamento e poi lo schianto tra Tir nel tratto maledetto della A4. Il traffico è bloccato tra gli svincoli di San Stino di Livenza e Portogruaro ...