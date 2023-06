The Boogeyman | la recensione del nuovo film horror tratto da Stephen King

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 1 giugno 2023) Ladi Thejump scare dai marcati tratti psicologici che spreca la potenzialità di genere del conceptiano sconfinando in un "more of the same" di tanti altri titoli cinematografici. C'è un po' diovunque, anche neiin cui non sembra esserci. Normale, considerando le sue opere seminali per il genere, eppure questoThedi Rob Savage è in effettida un suo "minore" racconto breve, il che è davvero paradossale. In italiano è possibile leggerlo nell'antologia A volte ritornano insieme ad altre 19 storie più o meno cult e famose (pensiamo ad esempio Jerusalem's Lot), ma di fatto non è né mai stata tra queste ultime nonostante un certo oscuro e ...