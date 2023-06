The Boogeyman | la recensione del film tratto da un racconto di Stephen King

(Di giovedì 1 giugno 2023) Il: The, 2023. Regia: Rob Savage. Cast: Chris Messina, Sophie Thatcher, David Dastmalchian, Marin Ireland, Vivien Lyra Blair. Genere: Horror. Durata: 98 minuti. Dove l’abbiamo visto: Al cinema, in anteprima stampa. Trama: Una terribile ed inquietante creatura popola gli incubi e la vita apparentemente tranquilla di Sadie Harper, figlia dello psichiatra Will e sorella maggiore della piccola Sawyer. Tutto ha inizio nel lontano 1973, quando un giovane scrittore statunitense sulla cresta dell’onda pubblica unbreve di genere horror che di lì a poco avrebbe avuto un successo letterario e popolare straordinario. Lo scrittore è, oggi considerato prolifico maestro del terrore d’inchiostro, mentre la short story a cui facciamo riferimento è “Il ...

Voto: 5/10 Titolo originale :, uscita : 31 - 05 - 2023. Budget : $41,900,000. Regista : Rob Savage.: la recensione del film horror col baubau di Rob Savage 01/06/2023 recensione filmdi ...La recensione di, il film tratto da un racconto breve del maestro dell'horror Stephen King, dall'1 giugno al ...Provano a sgomitare prendendosi la loro rispettive fette di pubblico l'horrordiretto da Bob Savage, tratto da un racconto del maestro del genere Stephen King; Spoiler Alert , dramma ...

The Boogeyman: l'intervista alle protagoniste del film Cinefilos.it

Questa settimana tocca alla coppia Spider-Man - Across the Spider-Verse di Sony e The Boogeyman di 20th Century Studios (cioè Disney). Il primo è il sequel di Spider-Man - Un nuovo universo (guarda la ...FARMACIE DI TURNO Terni: dalle ore 13 alle 16 Lana e Nadalini (notturno Comunale 1). Narni: Comunale. Amelia: via delle Rimembranze. Orvieto: Zanchi. Collescipoli per ...