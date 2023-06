TFA sostegno VIII ciclo | confermato accesso sovrannumerari Per loro i percorsi potranno iniziare prima della conclusione delle selezioni

Oggi pomeriggio webinar - ore 16.30 - 18.30VIII CICLO - PUBBLICATO IL DECRETO, COSA PREVEDE Ne parleremo con l'avv. Walter Miceli e il prof. Ernesto Ciracì. Per partecipare cliccare ...Oltre i volumi di Teoria e Test, è in uscita il nuovo manuale di Quiz Ufficiali tratti dalle prove dei principali Atenei per l'ammissione aldidattico, suddivisi per materia, argomento e ...Il decreto per il2023 VIII ciclo con le indicazioni sulle date delle prove e i posti disponibili è stato firmato dalla ministra dell'Università e della ricerca Anna Maria Bernini e pubblicato sul sito ...

TFA sostegno VIII ciclo, 29 mila posti. Riserva del 35% per docenti con almeno 36 mesi di servizio sul sostegno. Dal 4 al 7 luglio le preselettive. SCARICA IL DECRETO Orizzonte Scuola

Approvato il bando che prevede per oltre 29mila docenti la possibilità di partecipare a percorsi formativi per specializzarsi nel sostegno.Tutto sulle date delle prove e i posti nel decreto per l'VIII ciclo del Tfa sostegno 2023 pubblicato dal Mur. Preselettive già a luglio. Si attendono i bandi delle singole università.