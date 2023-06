TFA SOSTEGNO VIII CICLO 2023 Pubblicato il decreto Oggi pomeriggio ne parliamo con i nostri esperti alle 16 30 Preparati con Eurosofia

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 1 giugno 2023) Sono 29.061 i posti totali disponibili per l’di specializzazione dei docenti per ildidattico, per il 2022-. Circa tremila in più rispetto al precedente anno accademico. ILLo comunica il Ministero dell’Università e della Ricerca a seguito della firma delda parte della Ministra Anna Maria Bernini, che autorizza l’avvio dei nuovi percorsi per L'articolo .