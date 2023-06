Terra Amara anticipazioni | Zuleyha si cosparge di benzina per suicidarsi | ecco chi la ferma appena in tempo!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 1 giugno 2023): odiata da tutti,è vicina a togliersi la vita. Addirittura sididarsi fuoco, ma qualcuno giungerà a salvarla Negli episodi precedenti, Mujgan troppo gelosa di suoi marito Yilmaz, ha fatto un'azione deplorevole: l'ha seguito armata di telecamera con un unico obiettivo, quello di filmarlo con. E in effetti ce l'ha fatta, anche se i due - a dirla tutta - si abbracciavano non perché innamorati (pur essendolo), ma solo perché l'Akkaya aveva confessato ad Altun la sua possibilità di finire in carcere per l'omicidio di Ercument. Nel momento in cui però, Demir vede il video procurato dalla dottoressa, impazzisce, va nel bosco e punta la pistola contro la moglie, pronto ad ucciderla per il tradimento. Per fortuna, ...