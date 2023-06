Terra amara | anticipazioni | Mujgan con le spalle al muro | Fekeli implacabile

(Di giovedì 1 giugno 2023)Hekimoglu si ritroverà ad un bivio a, come testimoniano ledella soap opera turca. La dottoressa, nel corso dei prossimi episodi, sarà sempre più folle e compirà dei gesti che lasceranno scioccati Yilmaz e. Tutto partirà quando la donna scoprirà che il marito sta pianificando la sua fuga da Cukurova in compagnia di Zuleyha.sarà disperata al pensiero che Yilmaz la lasci per sempre e fingerà di essere incinta per tenerlo legato a sé. Poco dopo, però, Yilmaz minaccerà di uccidere Fikret, convinto che abbia una relazione con la Hekimoglu e che il bambino che lei aspetta sia suo. A quel punto,ammetterà di aver mentito per impedirgli di scappare con Zuleyha. Akkaya sarà furioso e deciderà di proibire alla dottoressa di ...

La puntata didel 3 giugno 2023 vedrà Mujgan pronta alla partenza per gli Stati Uniti . La compagna di Yilmaz vuole ferire il marito portando con sé il figlio Kerem Ali senza l'autorizzazione del padre. ...L'italiano impegna sul Philippe - Chatrier per 3 ore la testa di serie numero 4 del tabellone, che riesce a dimostrare la sua forza sullasoprattutto nei primi due set (6 - 3, 6 - 2). La ...Lasarà venerata ma solo per i suoi tesori minerali; [...] la debolezza sarà la causa della ... E l'ho trovata. E l'ho insultata". Per amore però, non per odio come nella contemporaneità, in ...

Terra Amara, anticipazioni trama 1 giugno: Zuleyha ripudiata da Demir tenta di darsi fuoco Movieplayer

Le anticipazioni turche sulla soap opera Terra amara dicono che Fekeli rimane molto deluso dal comportamento di Yilmaz ...Secondo le anticipazioni di Terra amara, Zuleyha prova a denunciare Behice, ma tutti penseranno che abbia avuto un'allucinazione ...