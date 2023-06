(Di giovedì 1 giugno 2023) Non c’è sport più competitivo di questo, perché le valutazioni sulsi basano interamente su dati statistici delle due categorie principali, maschile e femminile, che presentano una parità agonistica importante, come è possibile notare daie dalleche la storia di questa disciplina ha raccontato e continua a narrare. Scopriamo quali sono questi. Ranking ATPRanking WTA Nella categoria maschile l’ex numero uno del Ranking, il giovane Alcaraz, è stato spodestato da Djokovic, che ha sfondato il tetto delle 385 settimane al primo posto nel Ranking ATP a inizio maggio, di conseguenza questi numeri sono destinati a crescere. Ilnel Ranking WTA è ancora quello di Steffi Graf, che con 377 settimane al numero uno, domina ...

Il 2023 si conferma un anno da record per SuperTennis. Il canale della Federazione Italianae Padel ha appena vissuto il maggio migliore della sua storia con un ascolto medio di 20.789 ...del......è stata dunque confermata; restano ferme le regole già in vigore per l'utilizzo di altri indumenti e accessori. Insomma, ci saranno tante novità da dover seguire, ma gli appassionati disi ...Con l'eliminazione di Simona Waltert (128), la 122a edizione del Roland Garros ha definitivamente perso tutti gli esponenti elvetici in lotta per i due tornei singolari. La grigionese, pi imprecisa rispetto all'avversaria (6 doppi ...

Tennis WTA contro ATP: ecco record e curiosità straordinarie Il Corriere della Città

Non c’è sport più competitivo di questo, perché le valutazioni sul tennis si basano interamente su dati statistici delle due categorie principali, maschile e femminile, che presentano una parità agoni ...Per continuare a fornirti un’informazione di qualità: • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Elisabetta passa sulla svizzera 6-2 6-3 dopo ave ...